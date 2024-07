PM cancela agenda por questões de saúde. Reuniões sobre OE com partidos conduzidas pelo ministro das Finanças

As reuniões de hoje, com os partidos políticos, serão conduzidas pelo Ministro de Estado e das Finanças, em conjunto com o Ministro da Presidência e o Ministro dos Assuntos Parlamentares.



“O primeiro-ministro pede especial compreensão a todos os partidos políticos com assento parlamentar, com quem tinha compromissos assumidos nestes dias”, refere o comunicado do executivo.