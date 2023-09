PM diz que descentralização só será um sucesso quando os meios acompanharem as competências

Foto: António Cotrim - Lusa

O primeiro-ministro avisa que a descentralização só será um sucesso quando os meios acompanharem as competências, de forma a que Estado e municípios prestem melhores serviços às populações.



António Costa falava na abertura do Congresso da Associação Nacional de Municípios.



O primeiro-ministro lembrou o que já foi feito em matéria de descentralização, anunciou um reforço de verbas mas acima de tudo alertou que ainda há um longo caminho a percorrer.



No final da intervenção do primeiro-ministro, no Congresso da Associação Nacional de Municípios, que decorre no Seixal, António Costa não quis falar à margem aos jornalistas.



Fica antes uma imagem: o primeiro-ministro quis chamar à parte o ministro da Educação, também presente nesta iniciativa - os dois falaram na rua, durante 5 minutos, longe de todos, mas sob o olhar das câmaras e dos jornalistas.