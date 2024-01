O secretário-geral do PS diz que é preciso empatia e humildade para reconhecer que, nos últimos oito anos, houve erros e respostas insuficientes.

A Comissão Nacional aprovou hoje as listas ao Secretariado e à Comissão Política com mais de 90 por cento dos votos.



Pedro Nuno Santos defendeu a importância de recuperar os portugueses desiludidos com o partido.