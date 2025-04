Polémica de Pedro Nuno marca início do debate entre Ventura e Raimundo

Os líderes do Chega e do PCP consideraram que estas polémicas não devem minar a campanha. André Ventura questionou, no entanto, que haja políticos a comprar casas "como se o dinheiro jorrasse de fontes".



O líder do Chega considera que a justiça deve ser capaz de investigar "doa a quem doer" e que Pedro Nuno Santos deve dar explicações e não "fingir", como Luís Montenegro



Paulo Raimundo considera que o líder do PS deve esclarecer rapidamente a situação. No entanto, o secretário-geral do PCP teme que os debates fiquem "afunilados nestes temas".



Não desvalorizando a situação, Paulo Raimundo defendeu que o debate político não se deve centrar nestas questões.