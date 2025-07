Foto: Hugo Delgado - Lusa

O PS mantém o apoio ao presidente da Câmara Municipal de Loures, Ricardo Leão, apesar das críticas de vários socialistas sobre a forma como foi conduzido o processo da demolição de barracas no bairro do Talude Militar. Afirmação feita pelo secretário-geral do partido, José Luís Carneiro, em declarações exclusivas à RTP.