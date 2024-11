Pedro Nuno Santos diz que o presidente da Câmara de Loures teve um "momento menos bom" quando apoiou uma proposta do Chega para despejar de casas da autarquia os responsáveis por distúrbios.

Já a oposição em Loures diz que é um padrão do presidente Ricardo Leão.



Pedro Nuno Santos esteve no Bairro do Zambujal e na Cova da Moura e criticou a ausência de Luís Montenegro.