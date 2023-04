Polémica muher de Galamba. Medina garante que "não foi nomeada pelo Governo"

Foto: Manuel de Almeida - Lusa

Fernando Medina diz que o Governo não nomeou a mulher do ministro João Galamba para o Ministério das Finanças. O ministro das Finanças garante que Laura Abreu Cravo está em Comissão de Serviço no Departamento Financeiro do Ministério requisitada a outro órgão da Administração Pública.