Foto: Filipe Amorim - Lusa

A ministra da Cultura diz que já esclareceu o país com rigor sobre a exoneração no Centro Cultural de Belém. Dalila Rodrigues visitou, ontem, o Ateliê António Carneiro, no Porto, e foi questionada pelos jornalistas para esclarecer o que quis dizer quando acusou o antecessor, Pedro Adão e Silva, de assalto ao poder, no CCB, mas recusou fazer qualquer comentário.