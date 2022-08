Polémica no Chega. Mithá Ribeiro sai do partido mas não do Parlamento

O deputado, eleito por Leiria, revela que vai iniciar negociações com o Presidente do Chega, e que, independentemente do desfecho, vai cumprir o mandato dentro ou fora do partido.



Gabriel Mithá Ribeiro demitiu-se na segunda-feira, na sequência do afastamento do Coordenador do Gabinete de Estudos, lugar que foi ocupado "provisoriamente" por André Ventura, o Presidente do Chega.