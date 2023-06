Polémica SIS. "Já ninguém quer saber disso", diz Carlos César

Manuel Fernando Araújo - Lusa

O presidente do Partido Socialista diz que "já ninguém quer saber" da polémica com o SIS. Carlos César entende que o PS está concentrado em governar bem e que deve procurar ter um melhor desempenho nas "áreas com problemas".