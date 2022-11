Polémica sobre Isabel dos Santos. Presidente nega ingerência do poder político

Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que a questão do BIC não poderia ter sido resolvida apenas e só através do BCE ou do Banco de Portugal e, por isso, teve de haver intervenção do primeiro-ministro, António Costa, e do próprio presidente da República.Para o chefe de Estado, sobrepôs-se o interesse nacional ao interesse pessoal de Isabel dos Santos., no sentido em que o interesse nacional impunha que corresse assim.”, afirmou o presidente da República aos jornalistas à margem das comemorações do centenário de José Saramago.Para Marcelo Rebelo de Sousa,“Sendo necessário fazer uma lei, para resolver o problema, é uma situação absolutamente clara, para fazer uma lei é necessário o Governo fazer a lei e o presidente da República promulgar”.O chefe de Estado defende ainda “que só havia um caminho para conseguir alterar a situação, que era de embate e bloqueamento do banco e de posição que não era aceite pelo Banco Central Europeu”.

“A decisão era sempre desfavorável à senhora engenheira Isabel dos Santos e depois de muito ponderar “promulguei o diploma um mês e uns dias depois de ter tomado posse. Tive a noção que ia ser uma das questões mais complicadas do meu mandato, como foi, mas tinha de ser”, frisou.