Polícias ou agricultores. Pedro Nuno Santos diz-se disponível para ouvir

Foto: André Kosters - Lusa

O líder do PS sublinha que, vivendo uma democracia, "há uma grande disponibilidade para ouvir" queixas e manifestações de descontentamento, dizendo que foi o que fez com as forças de segurança. Sobre a agricultura, Pedro Nuno Santos diz que, sendo fundamental para atividade económica e para o país, será um setor central no projeto político socialista.