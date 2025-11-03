Política nacional de dados será aprovada até ao final do ano

"Iremos também olhar e aprovar até ao final do ano a política nacional de dados, também para garantir já agora a abertura dos dados, a transparência e a confiança [...] que as pessoas devem ter nos dados", referiu o governante, que falava na comissão parlamentar conjunta da Reforma do Estado e Poder Local e do Orçamento, Finanças e Administração Pública, sobre o Orçamento do Estado para 2026.

Em cima "dos serviços digitais tem de ser construído um serviço de dados do Estado que permita que o Estado seja mais inteligente", prosseguiu Bernardo Correia.

Ressalvou ainda ser necessário que o Estado "consiga produzir melhor políticas públicas" que sejam "informadas por informação e avaliadas no seu impacto através dos dados que a administração pública, de forma fragmentada, já tem hoje em dia".