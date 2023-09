Políticas do BCE têm reflexos em vários campos e podem potenciar extremismos políticos

A relação PR – PM é normal, apesar dos excessos de mediatização de algumas situações



Sobre a relação do Presidente da República com o Primeiro-Ministro considera-a normal e prefere falar de excessos de mediatização nalguns momentos. Segundo Vasco Cordeiro, há casos em que não era necessário dar a ideia de alguma intensidade na divergência.

Entrevista conduzida por Rosário Lira (Antena1) e Joana Almeida (Jornal de Negócios).





Se não o fizer isso terá consequências políticas, nomeadamente com a abertura a "fenómenos extremistas", que aproveitam o momento para "cavalgar a insatisfação" das famílias.Sobre o problema da habitação, Vasco Cordeiro concorda com a carta enviada a Bruxelas pelo primeiro-ministro e admite que a UE tem de olhar para a questão da habitação não só ao nível da regulação, mas também como uma prioridade em termos de recursos financeiros, nomeadamente no âmbito do quadro plurianual de apoio.O antigo presidente do Governo Regional dos Açores, tal como Elisa Ferreira - Comissária Europeia para a Coesão e Reformas - admite que este PT2030 possa ser o último quadro de apoio para Portugal, mas lembra que as ilhas e certas regiões de Portugal continental continuam a precisar de apoios da União Europeia e por isso devem ser criados outros mecanismos para que continuem a beneficiar da ajuda externa. Sobre o atual quadro comunitário de apoio admite que possa vir a existir a necessidade de rever valores em função da inflação, mas, para já, considera que o problema que existe é ao nível da execução e à escala europeia. Neste sentido espera que o PRR, que teve regras diferentes, possa servir de exemplo para que no futuro os processos sejam mais ágeis.Em relação à adesão da Ucrânia à UE, Vasco Cordeiro considera que não devem existir atalhos e que o país deve seguir o mesmo processo que os outros países que aguardam pela adesão. Aliás, refere que seria "extremamente perigoso" se isso não acontecesse. Afirma que a adesão da Ucrânia não prejudica os outros países, nomeadamente Portugal, mas diz que terá de existir uma redistribuição diferente dos recursos financeiros existentes.Nesta entrevista Vasco Cordeiro considera que há um lugar para António Costa na Europa, porque tem o perfil e as competências que se exigem, mas considera que essa será sempre uma decisão muito pessoal. O líder dos socialistas açorianos considera que as eleições europeias "são bastante importantes" e que o PS "deve ir à luta" porque tem condições para ganhar se apresentar bons candidatos.