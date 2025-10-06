Ponte de Lima é o baluarte do CDS, onde o partido vai para retemperar energias

"É a boa gestão e é a noção de um povo que não vota em função de um símbolo, que olha para as pessoas e percebe que o que deve ser o grande fator diferenciador das escolhas é o mérito e, por isso, não há dúvida nenhuma que em Ponte de Lima olha-se para quem, desde 1975, governa e consegue grandes resultados com vantagem para os munícipes, para as pessoas, para os limianos - e é isso que conta", acredita o presidente nacional do partido. O presidente do partido, que hoje também esteve em Ponte de Lima, não festeja vitórias antecipadas, mas também não tem dúvidas de que o CDS vai voltar a ter maioria no concelho. Nunca Ponte de Lima foi outra coisa senão centrista.", acredita o presidente nacional do partido.

Cinquenta anos de vitórias dão a Ponte de Lima o estatuto de baluarte do CDS-PP. É aqui que as direções partidárias vêm recarregar as esperanças num futuro mais azul. "Eu quando venho a Ponte de Lima saio daqui de alma cheia, porque nos ajuda a todos a retemperar energias, a colocar foco na importância de um partido que recebemos de legado - e que haveremos de dar mais forte aos vindouros", afirma Nuno Melo.





Há, é certo, eleitores leais ao CDS-PP em Ponte de Lima - mas nem todos os votos são garantidos. Uma simpatizante do partido promete voltar a pôr a cruz no quadrado com o círculo e as setas, mas pede atenção à praça do município - a praça que foi trocada por outra, mais longe., adverte a eleitora. O recandidato centrista à Câmara Municipal de Ponte de Lima está avisado.