Porta-voz do PAN diz que encontros de históricos do PSD é "regresso ao passado"

No distrito o Porto, onde de manhã visitou a associações de proteção animal Cantinho dos Tarecos e a CãoViver, Inês Sousa Real foi convidada a comentar a agenda de campanha de hoje da AD, agenda que inclui a presença de ex-líderes sociais-democratas.

"Parece-nos que é um regresso ao passado, em vez de termos os olhos no futuro. Vamos enfrentar num futuro muito próximo temáticas e matérias como a igualdade de género que continuam por cumprir, seja no que diz respeito à violência doméstica, seja na participação na vida política, e esse encontro de históricos só se faz no masculino mais uma vez", referiu.

Contudo, a ex-presidente do PSD Manuela Ferreira Leite, a primeira mulher a presidir a um partido político com representação parlamentar em Portugal, é uma das presenças anunciadas para o almoço.

Para Inês Sousa Real, "é hora de ter os olhos no futuro e não apenas no passado".

"Queremos ter uma agenda com as questões e os desafios do presente", concluiu.

O aniversário do PSD, com a presença de ex-líderes sociais-democratas, será um dos pontos fortes do terceiro dia de campanha para as eleições de 18 maio, que incluirá ainda um debate com os partidos sem representação parlamentar.

Está previsto que o líder da AD, Luís Montenegro, almoce com vários antigos presidentes do PSD na sede nacional, num dia que inclui ainda o jantar do 51º aniversário do partido marcado para o Centro de Congressos de Lisboa.

No almoço com Luís Montenegro estarão Aníbal Cavaco Silva, Pedro Passos Coelho, Luís Marques Mendes (candidato presidencial), Rui Rio, Fernando Nogueira, Pedro Santana Lopes, Luís Filipe Menezes e Manuela Ferreira Leite, estando ausentes, por motivos de saúde, Francisco Pinto Balsemão e Rui Machete, assim como Durão Barroso, por estar fora do país.