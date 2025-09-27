Portalegre. Habitação e demografia dominam debate autárquico

O concelho do Alto Alentejo está entre os que perderam habitantes. Tem agora cerca de 21.700 residentes, menos 2,2 por cento do que há quatro anos.



Ainda assim, em Portalegre os preços da habitação dispararam. A avaliação das casas atingiu o valor mediano de 938 euros por metro quadrado.



Está bem abaixo da média nacional, mas agravou-se 25 por cento nos últimos quatro anos.



Portalegre tem um historial autárquico variado, com vantagem social-democrata. O PSD tem sete vitórias, o PS quatro e os independentes duas.



Concorrem a estas eleições em Portalegre cinco forças políticas.



A coligação entre PSD e CDS tenta renovar o mandato para mais quatro anos.