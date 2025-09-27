Portalegre. Habitação e demografia dominam debate autárquico
No debate na RTP3, os candidatos à presidência da Câmara de Portalegre defenderam a urgência em fazer casas com preço acessível e de atrair investimento, para tentar travar a queda da população no concelho.
Ainda assim, em Portalegre os preços da habitação dispararam. A avaliação das casas atingiu o valor mediano de 938 euros por metro quadrado.
Está bem abaixo da média nacional, mas agravou-se 25 por cento nos últimos quatro anos.
Portalegre tem um historial autárquico variado, com vantagem social-democrata. O PSD tem sete vitórias, o PS quatro e os independentes duas.
Concorrem a estas eleições em Portalegre cinco forças políticas.
A coligação entre PSD e CDS tenta renovar o mandato para mais quatro anos.