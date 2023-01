Portas giratórias. Ex-políticos em empresas do setor que tutelaram

PS e Chega admitem alterar a lei para agravar a sanção dos ex-governantes que vão trabalhar em empresas da área que tutelavam. Uma decisão após se ter sabido que a ex-secretária de Estado do Turismo vai assumir funções num grupo privado com negócios no sector que tutelou e sobre qual tomou decisões.