"Portas giratórias". Um em cada quatro governantes portugueses saiu da política para grandes empresas

Dos aparelhos partidários para o Governo, do Governo para as administrações das grandes empresas privadas ou públicas, para os bancos ou para as entidades reguladoras. Muitas vezes, voltam aos Executivos e, à saída, nova empresa e mais um cargo de administração.



O movimento é conhecido pela metáfora das "portas giratórias": o capital político gera conhecimentos, lugares e, acima de tudo, dinheiro.