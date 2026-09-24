Portugal assina memorando de entendimento para reforçar parceria com países do Golfo

Numa nota na rede social X, a diplomacia portuguesa divulgou que Paulo Rangel se reuniu à margem da Assembleia Geral da ONU, que realiza esta semana a sua 81.ª edição em Nova Iorque, com o secretário-geral do Conselho de Cooperação do Golfo, Jasem Mohamed Albudaiwi.

As duas partes assinaram um Memorando de Entendimento sobre Matérias de Interesse Comum, pode ler-se.

De acordo com a diplomacia portuguesa, este é "um novo quadro de consultas regulares e diálogo político que reforça a parceria entre Portugal e os países do Golfo e a concertação sobre os grandes desafios regionais e internacionais".