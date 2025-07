Portugal manifesta interesse em aceder a empréstimos para investimentos em defesa

Ao todo os 18 países que já assumiram que pretendem recorrer ao SAFE - o programa da Comissão Europeia para investimentos em defesa através de empréstimos - solicitaram 127 mil milhões de euros para projetos diversos. Espera-se que o Safe venha a mobilizar até 150 mil milhões de euros em investimentos em defesa.



Contactado pela Antena 1, um porta-voz da Comissão Europeia diz que ainda não é possível dizer o valor que cada Estado-membro solicitou ao abrigo deste programa, pelo que não se sabe o montante pedido por Portugal.



Na página do Governo português é possível perceber que o ministro da Defesa criou um grupo de trabalho para reforçar investimentos através do SAFE, mas sem referir valores.



Os projetos apresentados por Portugal abrangem produtos elegíveis nas categorias de munições, sistemas terrestres e capacidades cibernéticas, até sistemas navais e capacidades estratégicas mais complexas.



A Comissão Europeia já saudou a manifestação de interesse da Bélgica, Bulgária, República Checa, Estónia, Grécia, Espanha, França, Croácia, Itália, Chipre, Letónia, Lituânia, Hungria, Polónia, Portugal, Roménia, Eslováquia e Finlândia em aceder a empréstimos no âmbito do instrumento Ação para a Segurança na Europa (SAFE). Espera-se que o SAFE mobilize até 150 mil milhões de euros em investimentos.



Andrius Kubilius, Comissário da Defesa e Espaço, afirmou: “O forte interesse no SAFE, com pelo menos 127 mil milhões de euros em potenciais aquisições no setor da defesa, demonstra a unidade e a ambição da UE em matéria de segurança e defesa. Continuamos empenhados em apoiar os países da UE nos seus esforços para reforçar a segurança europeia. O SAFE é um símbolo do nosso compromisso coletivo de reforçar a nossa prontidão em matéria de defesa para um futuro mais seguro e unido.”



A indicação antecipada de interesse permitirá à comissão avaliar a procura e preparar-se para angariar fundos nos mercados de capitais.



O prazo para o envio formal dos pedidos no âmbito do SAFE continua a ser 30 de novembro de 2025.



O SAFE é um instrumento fundamental da UE para reforçar a resiliência e a segurança, apoiando investimentos em áreas como a defesa, as infraestruturas de dupla utilização, as capacidades cibernéticas e as cadeias de abastecimento estratégicas.