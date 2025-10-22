Portugal perde "estadista notável" e "figura mediática brilhante", afirma António Guterres

"Sobre o falecimento de Francisco Pinto Balsemão, antigo primeiro-ministro de Portugal, acabámos de ouvir o secretário-geral e ele disse que Portugal perdeu um estadista notável e uma figura mediática brilhante, e perdeu um amigo querido", afirmou o porta-voz adjunto de Guterres, Farhan Haq, no habitual `briefing` diário à imprensa, em Nova Iorque.

Francisco Pinto Balsemão, antigo líder do PSD, ex-primeiro-ministro e fundador do Expresso e da SIC, morreu na terça-feira aos 88 anos.

Balsemão foi fundador, em 1973, do semanário o Expresso, ainda durante a ditadura, da SIC, primeira televisão privada em Portugal, em 1992, e do grupo de comunicação social Impresa.

Em 1974, após o 25 de Abril, fundou, com Francisco Sá Carneiro e Magalhães Mota, o Partido Popular Democrático (PPD), mais tarde Partido Social Democrata (PSD).

Chefiou dois governos depois da morte de Sá Carneiro, entre 1981 e 1983, e foi, até à sua morte, membro do Conselho de Estado, órgão de consulta do Presidente da República.