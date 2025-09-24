Portugal precisa de administração pública eficiente e rigor nas contas - Montenegro

Numa ação de pré-campanha para as eleições autárquicas, Luís Montenegro apontou problemas no país que carecem de resolução para que se desenvolva.

"Portugal é um país que precisa portanto de motivação ... de boas decisões, precisa de rigor, precisa de usar bem os dinheiros públicos, precisa de dar eficiência à administração pública, precisa de bons funcionários na administração pública para podermos recrutá-los e retê-los e portanto precisa de valorizar as suas carreiras como estamos a fazer e de valorizar também os seus rendimentos", afirmou o social-democrata, que pediu a ajuda dos municípios.

Na Lourinhã, o líder social-democrata inaugurou a sede de campanha da coligação PSD/CDS-PP, um espaço no centro da sede de concelho que, no seu discurso, considerou "inovador" por ter sido improvisado em contentores, apelidando-a do "estaleiro da obra" que espera que a coligação venha a fazer nas eleições autárquicas de 12 de outubro.

Com animação musical e comes e bebes, o presidente do PSD e o candidato à câmara, Orlando Carvalho, acabaram a tirar fotografias com militantes e simpatizantes.

Já antes, Luís Montenegro participou numa ação de rua da coligação Unidos Por Torres Vedras (PSD/CDS-PP/Volt) protagonizada por Sérgio Galvão.

Os dois acompanhados de outros candidatos e simpatizantes beberam o típico `cup`, comeram um pastel de feijão numa fábrica uns metros mais à frente e pararam para beber um café num dos cafés do centro da cidade.

O líder social-democrata veio dar a sua "força e confiança" aos dois candidatos autárquicos, por acreditar na mudança nestes concelhos do distrito de Lisboa onde o PS sempre ganhou nas eleições autárquicas.