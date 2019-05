Portugueses no estrangeiro vão poder inscrever-se em ofertas de trabalho em Portugal

Foto: Lusa

Para ter acesso a este programa basta ter cartão de cidadão nacional, consultar as ofertas de emprego e preencher os requisitos formulário presentes na página online do Instituto de Emprego e Formação Profissional.



Neste momento há 17 mil ofertas de trabalho e a partir de amanhã qualquer português, em qualquer parte do mundo, pode registar-se e procurar trabalho em Portugal. Basta ter Cartão do Cidadão.



A novidade foi explicada na RDP Internacional, à jornalista Isabel Gaspar Dias, por Miguel Cabrita, secretário de Estado do Emprego.



Esta nova função do site do IEFP faz parte do programa Regressar, recentemente aprovado pelo Governo, num programa de incentivos ao regresso de emigrantes.