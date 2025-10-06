Posição do Governo face à flotilha humanitária foi equilibrada, diz Montenegro

por Antena 1

Foto: António Pedro Santos - Lusa

O primeiro-ministro defende que foi de "equilíbrio" a posição governativa no caso da flotilha humanitária e da detenção de quatro ativistas portugueses.

Em declarações aos jornalistas, em Vieira do Minho, Luís Montenegro disse que o Governo fez tudo o que esteve ao alcance para repatriar os ativistas.

Questionado sobre as críticas de falta de ação do Governo, Montenegro diz que a posição que o Governo adotou foi equilibrada.

O primeiro-ministro comentou também a manifestação de sábado, que culminou em incidentes numa estação de comboios de Lisboa e refere não ter gostado do que viu.
