Postal da Terra. Aveiro: Desencontro de Irmãos

O candidato do PS, Alberto Souto de Miranda, já foi presidente da Câmara, entre 1997 e 2005. O irmão, Luís Souto de Miranda, é, atualmente, presidente da Assembleia Municipal e é candidato pela coligação que junta PSD, CDS-PP e PPM.





A atual governação de Ribau Esteves está a chegar ao fim e Aveiro terá a partir dia 12, um novo presidente para os próximos quatro anos. Para o lugar, há ainda mais 7 candidatos: Diogo Machado (Chega), Miguel Gomes (IL), João Moniz (BE), Bruno Fonseca (Livre), Isabel Tavares (CDU), Ana Rita Moreira (PAN) e Paulo Alves (Nós, Cidadãos!).

Os temas da habitação, com uma subida na ordem dos 30%, e a construção de um hotel de doze andares, junto à ria e numa da principais entradas de Aveiro, têm estado a dominar o debate nesta fase.





A cidade, muito conhecida pelos passeios a bordo dos barcos moliceiros pelos canais, continua a crescer em número de habitantes (ao todo, são 88 mil) e em termos económicos, com destaque para o setor de turismo. Outros temas, como a extensão do Hospital de Aveiro ou as questões de mobilidade, têm estado menos em discussão.