PPP na saúde. Pedro Nuno Santos acusa Governo de "assumir incompetência"

Foto: Filipe Amorim - Lusa

Pedro Nuno Santos diz que o anúncio das PPP na saúde é uma forma da ministra e do chefe do governo assumirem a incompetência na gestão do SNS.

O secretário-geral do PS visitou esta terça-feira as instalações do novo hospital de Sintra.



Um investimento total da autarquia socialista, no valor de 64 milhões de euros, com gestão entregue ao Serviço Nacional de Saúde.



Pedro Nuno Santos chamou a atenção para o alerta dos médicos de que o fecho de urgências se vai agravar durante o mês de abril, devido a folgas e férias da Páscoa.



Lembra que o Serviço Nacional de Saúde recorre de forma crescente a prestação de serviços, sem recrutamento e retenção de médicos. Acusa ainda a ministra de uma fuga para a frente com a decisão das PPP na saúde.