PR deixa recado aos partidos: "Quando há vontade há resultados"

"Quando há vontade há resultados. Eu espero que se concretizem", disse o presidente da República esta sexta-feira em declarações aos jornalistas em Salamanca, Espanha.





Questionado se estava desiludido com as reuniões de quinta-feira sobre a habitação, Seguro começou por responder que "este é o tempo dos partidos e do Governo, não é o tempo do Presidente da República".





"Os portugueses exigem resultados, exigem que a sua vida melhore e é esse o papel da política", acrescentou.

O Governo reuniu-se na quinta-feira com o PS e o Chega com o intuito de dialogar sobre os problemas da habitação. Os encontros terminaram sem entendimentos e com troca de acusações.





José Luís Carneiro lamentou a “intransigência” do Governo e disse não ter sido alcançado um acordo sobre a lei das rendas. A AD, por sua vez, acusou o PS de negar a realidade. Já André Ventura acusou os socialistas e o Governo de estarem a empurrar com a barriga problemas que ambos criaram.





Os encontros continuam esta sexta-feira com os pequenos partidos.





Na quinta-feira, em Madrid, Seguro manifestou expectativa de que se realizem mais reuniões sobre a habitação entre os partidos e o Governo, recusando que tudo se resolvesse na primeira ronda de encontros.





“Eu julgo que nós devemos esperar, devemos esperar pelo que vai acontecer quer na reunião de hoje, quer nas seguintes. Quer dizer, não tenho nenhuma expectativa que tudo hoje se resolva", afirmou António José Seguro aos jornalistas em conferência de imprensa após o final da 30.ª Cimeira Ibero-Americana.