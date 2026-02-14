PR diz que eleitores de concelhos onde eleições foram adiadas vão votar no domingo

"Eu vinha [votar] com certeza e aí há uma coisa que os portugueses mostraram, que é, quanto maior é o desafio, mais lá estão na mesa de voto", afirmou o chefe de Estado, durante uma visita a Alcácer do Sal, cuja marginal esteve inundada devido às cheias no Rio Sado.

As eleições presidenciais realizam-se, no domingo, no concelho de Alcácer do Sal, após a câmara ter decidido o adiamento do sufrágio, marcado para dia 08, por não estarem reunidas as condições de segurança necessárias para o ato eleitoral.

Além de Alcácer do Sal, também os concelhos de Arruda dos Vinhos, no distrito de Lisboa, Golegã, no de Santarém, vão ter eleições presidenciais este domingo.

Nas declarações aos jornalistas, o chefe de Estado disse que os portugueses votam, em qualquer que seja a votação, porque entendem que "é fundamental" para a sua vida: "Se não sou eu a ir votar, então, quem é que vai?", aludiu.

Questionado pelos jornalistas sobre se não haverá pouca motivação entre os eleitores para votar, uma vez que já um presidente eleito, Marcelo respondeu que considera o contrário.

António José Seguro foi eleito, no dia 08 deste mês, Presidente da República com cerca de dois terços dos votos expressos, somando aproximadamente 3,48 milhões de votos, quando faltam ainda apurar 20 freguesias de oito municípios.

André Ventura obteve mais de 1,7 milhões de votos.

O Presidente da República eleito alcançou uma percentagem próxima dos 67%, enquanto o líder do Chega superou os 33%.

A tomada de posse do novo chefe de Estado realiza-se no dia 09 de março.