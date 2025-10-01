Praça Central. Évora: a luta contra a pulverização de votos

Com uma dívida cujo valor se, mas que deve estar próxima dos, a autarquia de Évora passa por momentos complicados, numa altura em que a cidade vai ser Capital Europeia da Cultura em 2027 e tem em execução projetos de importância maior para o desenvolvimento do concelho.

Nestas eleições surgem figuras centrais como por exemplo o eurodeputado e ex-líder parlamentar do PCP, João Oliveira, como candidato da CDU a tentar manter o poder na Câmara.





Também oé o candidato onde o PS aposta tudo para reaver um município que deteve entre 2001 e 2013.reaparece como líder da coligação PSD/CDS que há quatro anos teve a maior votação de sempre em autárquicas.Junta-se de novo o Movimento Cuidar de Évora que em 2021 elegeu um vereador. À esquerda concorre o Bloco. Na equação entra o Chega. E, pela primeira vez, a Iniciativa Liberal.

É neste quadro que se desenrolam as eleições com a CDU a tentar manter o poder; o PS a querer de novo a Presidência; o PSD/CDS à espera do melhor resultado que lhe permita gerir o município.





