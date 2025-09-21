Pré-escolar. Ministério afirma que negociações "estão em curso"

Foto: Pedro A. Pina - RTP

Questionado pela RTP o gabinete Fernando Alexandre diz que as negociações com os municípios com falta de oferta no pré-escolar "estão em curso". E dá como exemplo o Algarve, onde oito autarquias aceitaram o acordo com o Governo, quando numa primeira fase eram apenas cinco.

Em relação à crítica de que não houve diálogo com a Associação Nacional de Municípios, o Ministério diz que se trata "uma resposta de emergência e direcionada" e por isso a negociação foi feita diretamente com as autarquias.



A RTP pediu um balanço sobre o número de municípios que recusaram e aceitaram o acordo, mas não obteve resposta.



O Ministério da Educação diz que esse balanço será feito "em momento oportuno".