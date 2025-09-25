"Preços moderados". Conselho de Ministros aprova medidas para habitação

O chefe do Governo quis salientar quatro medidas a aprovar esta quinta-feira.



“O falhanço”

“Pelo segundo trimestre consecutivo, Portugal é dos países em que o custo da habitação mais subiu”, apontou o secretário-geral socialista.



c/ Lusa

Esta é a segunda semana consecutiva em que a resposta à crise na habitação domina a agenda do Executivo.Foi ao abrir o último debate quinzenal na Assembleia da República que o primeiro-ministro anunciou a aprovação do pacote de medidas para sector., afirmou Luís Montenegro,, começou por destacar.Já para os senhorios, acenou com uma, enumerou ainda Montenegro., segundo o governante,Face às medidas elencadas pelo primeiro-ministro,. De resto, José Luís Carneiro considerou mesmo “o falhanço” como o cunho de um ano e meio de governação da Aliança Democrática.“A palavra que mais sobressai neste ano e meio em que o senhor tem responsabilidades é a palavra falhanço de várias políticas públicas que eu queria sublinhar hoje neste Parlamento”, vincou Carneiro na sessão parlamentar.Para o líder socialista,“Não ver o óbvio, não ver aquilo que toda a gente vê, não sentir, apesar do muito que há para fazer, aquilo que está a ser feito e o efeito que tem, acho que vai transformar o Partido Socialista numa força política irrelevante para resolver problemas em Portugal”, retorquiu o primeiro-ministro.