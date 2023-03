Prédio da CGD vai ser a nova sede do Governo

Foto: Nuno Patrício - RTP

O Governo vai avançar com as obras para transformar o edifício-sede da Caixa Geral de Depósitos na sede do Executivo. São mais de 5 milhões de euros para fazer intervenções no 7º piso. Os edifícios de ministérios que vão ser libertados vão servir prioritariamente para reforçar a oferta pública de habitação.