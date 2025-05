"Preocupante" fuga de Montenegro ao tema Spinumviva, IVA Zero de imediato e a possibilidade de um OE retificativo

Em entrevista à Antena 1, o secretário-geral do PS assinala que há um "dever de transparência e de respostas" por parte da classe política e de quem quer ocupar o cargo de primeiro-ministro: "Preocupa-me muito, porque vivemos num momento conturbado do mundo e precisamos de defender a nossa democracia".Quanto à possibilidade de os socialistas avançarem com uma Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o caso, Pedro Nuno Santos adianta que nada se alterou e que continua a haver muitas respostas por dar por parte de Luís Montenegro."Há um conjunto de questões que não forma resolvidas até agora. Tem sido tirado a ferros. Tem sido a conta-gotas", diz.Na entrevista à Antena 1, Pedro Nuno Santos diz ainda que, caso vença as eleições, a medida do IVA Zero que consta do programa eleitoral do PS - e que pretende isentar do imposto o cabaz de bens alimentares essenciais - é para avançar assim que o PS for Governo e aponta para 1 de julho como a data da entrada em vigor da medida.

Ao longo da campanha, o líder do PS tem também insistido que Luís Montenegro e a AD "falharam" na economia e que a quebra da economia nacional no primeiro trimestre deste ano é uma marca da governação da AD.





Pedro Nuno Santos relativiza, para já, a possibilidade de o país ter de avançar para um Orçamento do Estado retificativo ainda este ano e defende que o mais importante, neste momento, é o impacto da quebra económica na vida dos portugueses.





"A questão mais preocupante não é o Orçamento do Estado retificativo, porque isso é uma questão técnica. O problema é termos uma economia a cair e o que isso significa", afirma o líder do PS.