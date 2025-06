"Preparado para subir e descer as montanhas". Montenegro confiante em legislatura de quatro anos

O social-democrata falou aos jornalistas na manhã deste sábado antes de participar no Bike Tour Lisboa-Oeiras, um passeio ciclístico que liga a Praça do Comércio a Oeiras.Questionado sobre se a “corrida” da legislatura será para quatro anos, respondeu afirmativamente.“Tenho a certeza que sim., que têm um batimento cardíaco mais baixo. É o meu caso, eu tenho uma pulsação de trepador”, declarou.“Estou preparado para subir e descer as montanhas. É tão importante subir como descer”.O primeiro-ministro vincou que“É preciso calibrar o esforço, aguentar durante toda a corrida. É isso que nós vamos fazer. E é sobretudo importante que se possa mobilizar todas as forças do país e é isso que vamos fazer”, acrescentou.Luís Montenegro afirmou ainda que a próxima semana será exigente.“Ainda não está feito, está em curso”.No sábado, o presidente da República disse acreditar que Luís Montenegro tem pela frente um "bom quadro de estabilidade e durabilidade", o que considera positivo para o país.Marcelo Rebelo de Sousa espera dar posse a todo o Governo antes do feriado de 10 de Junho, ou numa posse conjunta ou em dois momentos separados.