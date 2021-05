Presença de Passos Coelho no MEL não passa despercebida

Lusa

Não é indiferente a ninguém a presença do antigo primeiro-ministro social-democrata Pedro Passos Coelho, no congresso que junta a direita em Lisboa.

Passos Coelho diz que participa na convenção do Movimento Europa e Liberdade para ouvir com atenção todas as intervenções.