Presidência aberta. Seguro pressionou Governo sobre apoios a regiões afetadas pelo mau tempo

Presidente pressiona governo sobre apoios a perdas pelo mau tempo
No primeiro dia de presidência aberta em concelhos afetados pelas tempestades, António José Seguro queixou-se dos apoios que tardam para habitações e empresas.
Elementos da GNR dizem a Seguro que comunicações tiveram período de falha
Elementos da GNR transmitiram hoje ao Presidente da República que as comunicações sofreram falhas, principalmente em Ourém e em Ferreira do Zêzere, numa visita ao Quartel de Tomar em que esteve acompanhado pelo Ministro da Administração Interna.
"No dia da tempestade, as comunicações tiveram um período de falha, principalmente em Ourém e Ferreira do Zêzere. Tivemos, inclusive, um episódio em que tivemos dificuldade em localizar uma patrulha nossa, porque não conseguimos entrar em contacto", revelou um elemento da GNR.
António José Seguro visitou, ao final do primeiro dia da Presidência aberta, as instalações do Quartel da GNR de Tomar, onde foi recebido pelo ministro da Administração Interna, Luís Neves.
Já antes tinha sido recebido na PSP de Tomar, pelas forças em parada, antes de reunir com o comando desta força policial.
Durante a visita ao Quartel da GNR Tomar, o chefe de Estado ouviu outro elemento da GNR admitir que ficou surpreendido com a atuação do Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP), "mesmo nas zonas mais complicadas".
"Houve alguns momentos em que não dava, mas deslocando-se um quilómetro ou até menos, conseguia-se comunicar. Presumi que as comunicações falhassem mais do que efetivamente falharam", indicou.
Durante a conversa com os militares, Seguro partilhou que quando esteve em Ourém tinham-lhe dito o mesmo.
"Isto é, temos situações em que temos queixas e outras situações em que temos elogios", referiu, acrescentando ainda o alívio da tempestade Kristin ter ocorrido durante a noite, quando as pessoas se encontravam em casa.
Com a visita à GNR de Tomar, em que não houve declarações, terminou o primeiro dia da Presidência aberta.
Seguro elogia cooperação das Forças Armadas para prevenir época dos incêndios
O Presidente da República, António José Seguro, elogiou hoje o trabalho de cooperação das Forças Armadas com autarquias e estrutura de missão para a limpeza dos terrenos na sequência do mau tempo, prevenindo assim a época de incêndios
"Fico satisfeito que haja esta cooperação por parte das Forças Armadas com a autarquia, com a equipa de missão, porque de facto esta é uma das preocupações que todos nós temos, uma aflição muito grande. Vem aí a época mais quente, época propícia a incêndios, e se os caminhos e os aceiros não estiverem limpos, quem vem, da Proteção Civil e designadamente os bombeiros, para poder combater esses incêndios, não conseguem passar", disse.
Depois de ouvir a explicação por parte da militar responsável, o Presidente da República disse que "fica feliz" e elogiou "este comportamento, esta disponibilidade das Forças Armadas portuguesas".
Seguro fez depois o caminho de volta, agora a subir, para regressar à estrada principal, e nesse momento, foi interpelado por uma senhora que lhe pediu que entrasse consigo na sua casa para ver os estragos provocados pelo mau tempo.
O Presidente da República acedeu ao pedido e, de mão dada com a dona da cada, entrou na habitação, tendo-se juntado depois o presidente da Câmara de Vila de Rei, Paulo César Luís, para ouvir estas queixas.
No final, e antes de seguir para o novo ponto de agenda -- que até tem estado adiantado em relação ao programa -- o autarca disse a Seguro que tinha gostado de o conhecer, apesar destas circunstâncias, e deixou-lhe dois convites.
O primeiro foi para que, quando apresentasse a sua recandidatura, o fizesse em Vila de Rei, local que o ex-líder do PS assumiu que tinha inicialmente pensado para fazer a apresentação da sua candidatura presidencial, por ser o centro geodésico de Portugal, mas que acabou por ser nas Caldas da Rainha por não haver condições para a sua primeira ideia.
"E eu queria aproveitar para o convidar para o nosso feriado municipal no dia 19 de setembro, para vir cá testemunhar o estado do concelho", pediu ainda o presidente da câmara.
Seguro recebeu o "convite com muito gosto", mas não deu a certeza da sua presença.
"Porque nessa data, há uma iniciativa que nós faremos nos Jardins de Belém, mas talvez possa conjugar", explicou, dizendo a Paulo César Luís que tinha "uma porta aberta" no Palácio de Belém.
Seguro já passou por Vila de Rei
O presidente da República visita as zonas afetadas pelas tempestades. Está agora em Vila de Rei.
Seguro diz que um dos seus deveres é chamar a atenção para atrasos nos apoios
António José Seguro considerou hoje que um dos deveres enquanto Presidente da República é chamar a atenção para os atrasos nos apoios para a recuperação dos impactos das tempestades, referindo que esse foi o compromisso que assumiu enquanto candidato.
O Presidente da República voltou esta tarde ao Parque Empresarial de Proença-a-Nova (PEPA), local onde tinha estado há dois meses, em plena campanha eleitoral para as presidenciais, para ver os efeitos da tempestade Kristin e, então, exigir que os apoios anunciados pelo Governo chegassem rapidamente ao terreno.
Depois de plantar um medronheiro - e de desafiar a restante comitiva, incluindo jornalistas, a fazer o mesmo - Seguro explicou que quis voltar, durante a sua Presidência aberta, a este local porque foi nesta zona industrial que prometeu que viria para ver se os apoios estavam a chegar.
"É essa uma das razões desta Presidência aberta", disse, prometendo que ao longo destes cinco dias fará esse balanço.
Questionado sobre as queixas dos atrasos dos apoios, o chefe de Estado lamentou que isso aconteça.
"Infelizmente. E eu tenho chamado a atenção para isso, essa é uma das minhas responsabilidades e dos meus deveres", apontou.
Presidência Aberta. Seguro quer dar voz a quem foi afetado pelas tempestades
O presidente da República promete dar voz a quem foi afetado pelas tempestades e quer acelerar os apoios às populações. António José Seguro diz que o país não pode ter memória curta.
Em Pedrógão Pequeno, a viagem foi interrompida por um protesto de cidadãos que reclamavam a reabertura da Estrada Nacional 2.
Presidente da República visita Oleiros em parque de campismo reaberto e apela ao turismo na zona
O parque de campismo reabriu no dia 1 de abril, depois de ter sido afetado pelas tempestades há dois meses.
Presidente anuncia encontro com especialistas para melhorar apoio imediato às populações em caso de catástrofe
António José Seguro revelou que na próxima semana vai promover uma reunião com especialistas e pretende levar toda a informação possível sobre o que "correu mal ou menos bem" no apoio imediato às populações.
"Uma parte dos problemas persistem" e o "propósito é fazer acelerar esses apoios"
"Não tenho uma visão a preto e branco das situações", diz Seguro
O Presidente da República diz que vai ouvir todas as vozes e só fará uma avaliação no final.
António José Seguro inicia a Presidência Aberta na Sertã e ouve queixas sobre corte de estrada e falta de apoios
O Presidente da República está a visitar um hotel que foi afetado pela tempestade. Antes mesmo de chegar, saiu do carro para falar com pessoas que protestavam por um corte de estrada.
O Presidente garantiu-lhes que vai levar a questão ao Governo amanhã, já que vai ter a reunião semanal com o primeiro-ministro, mesmo com a presidência aberta a decorrer.
Antigo assessor de Soares sugere "isenção partidária" nas presidências abertas de Seguro
Mário Baptista Coelho foi assessor de Mário Soares durante os dois mandatos como presidente e acompanhou as presidências abertas criadas pelo antigo chefe de Estado. Considera que na altura foi "limpa de intervenções partidárias".
No Ponto Central da RTP Antena 1, Baptista Coelho recorda a preparação da presidência aberta do ambiente, em 1994, em que foi pedido "silêncio absoluto" nos contactos, temas e localizações.
"Não houve qualquer instrumentalização partidária", garante, apontando antes para uma "intervenção completamente limpa de intervenções partidárias", algo que "marcou completamente a presidência".
Este modelo é uma forma de "levar a presidência ao país", descreve Mário Baptista Coelho.
Nas memórias do antigo assessor está um primeiro mandato de Mário Soares feito de presidências de âmbito regional, atravessadas por várias temáticas.
Presidente da República vai estar em 18 concelhos
O presidente da República vai estar em 18 concelhos dos distritos de Leiria, Coimbra, Castelo Branco e Santarém para acompanhar o ritmo da reconstrução e dos apoios dados.