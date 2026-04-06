Presidência aberta. Seguro pressionou Governo sobre apoios a regiões afetadas pelo mau tempo

No primeiro dia da presidência aberta na zona centro, António José Seguro deslocou-se a Vila de Rei, distrito de Castelo Branco, para ver, no terreno, o trabalho do Exército na limpeza dos terrenos depois do mau tempo que, em fevereiro, assolou a região, tendo descido vários metros de um estradão onde as máquinas e os militares estavam a trabalhar.



"Fico satisfeito que haja esta cooperação por parte das Forças Armadas com a autarquia, com a equipa de missão, porque de facto esta é uma das preocupações que todos nós temos, uma aflição muito grande. Vem aí a época mais quente, época propícia a incêndios, e se os caminhos e os aceiros não estiverem limpos, quem vem, da Proteção Civil e designadamente os bombeiros, para poder combater esses incêndios, não conseguem passar", disse.



Depois de ouvir a explicação por parte da militar responsável, o Presidente da República disse que "fica feliz" e elogiou "este comportamento, esta disponibilidade das Forças Armadas portuguesas".



Seguro fez depois o caminho de volta, agora a subir, para regressar à estrada principal, e nesse momento, foi interpelado por uma senhora que lhe pediu que entrasse consigo na sua casa para ver os estragos provocados pelo mau tempo.



O Presidente da República acedeu ao pedido e, de mão dada com a dona da cada, entrou na habitação, tendo-se juntado depois o presidente da Câmara de Vila de Rei, Paulo César Luís, para ouvir estas queixas.



No final, e antes de seguir para o novo ponto de agenda -- que até tem estado adiantado em relação ao programa -- o autarca disse a Seguro que tinha gostado de o conhecer, apesar destas circunstâncias, e deixou-lhe dois convites.



O primeiro foi para que, quando apresentasse a sua recandidatura, o fizesse em Vila de Rei, local que o ex-líder do PS assumiu que tinha inicialmente pensado para fazer a apresentação da sua candidatura presidencial, por ser o centro geodésico de Portugal, mas que acabou por ser nas Caldas da Rainha por não haver condições para a sua primeira ideia.



"E eu queria aproveitar para o convidar para o nosso feriado municipal no dia 19 de setembro, para vir cá testemunhar o estado do concelho", pediu ainda o presidente da câmara.



Seguro recebeu o "convite com muito gosto", mas não deu a certeza da sua presença.



"Porque nessa data, há uma iniciativa que nós faremos nos Jardins de Belém, mas talvez possa conjugar", explicou, dizendo a Paulo César Luís que tinha "uma porta aberta" no Palácio de Belém.