Presidenciais 2021. Projeção Universidade Católica: Marcelo Rebelo de Sousa consegue entre 57 e 62% dos votos

Por conseguir obter mais de 50 por cento dos votos, não será necessário haver uma segunda volta das eleições.A antiga eurodeputada do PS, aponta a projeção da Universidade Católica.Marisa Matias consegue entre 3,5% e os 5,5% dos votos.

João Ferreira chegará aos 3,5% e, no máximo, aos 5,5%.





Tiago Mayan Gonçalves consegue entre 3 e 5% dos votos.









Vitorino Silva, mais conhecido por Tino de Rans, poderá conseguir entre 2 e os 4% dos votos, aponta a projeção.





Ficha técnica





Esta sondagem foi realizada pelo CESOP–Universidade Católica Portuguesa para a RTP no dia 24de janeiro de 2021. O universo alvo é composto pelos votantes nas eleições Presidenciais. Foram selecionadas trinta freguesias do país, tendo em conta a distribuição dos eleitores por Regiões NUTSII, de modo a garantir que as médias dos resultados eleitorais das últimas eleições nesse conjunto de freguesias (ponderado o peso eleitoral das suas Regiões NUTSII de pertença) estivessem a menos de 1 ponto percentual dos resultados nacionais das cinco candidaturas mais votados em cada eleição. Osinquiridos foram selecionados aleatoriamente à saída dos seus locais de voto e foi-lhes pedido uma simulação de voto em urna. Foram obtidos 18388 inquéritos válidos. A taxa de resposta foi de79%.