Política
Presidenciais 2026. Durão Barroso declara apoio a Luís Marques Mendes
O antigo primeiro-ministro diz à RTP que o cargo deve ser ocupado por alguém com experiência política e que não cede a extremismos.
Agora, o antigo chefe de Governo apoia Marques Mendes na corrida presidencial.
"Foi meu ministro, competente e leal, e isso é que é muito importante. Sabermos que é alguém com experiência, que tem sabedoria política, sabe procurar equilíbrios, fazer consensos, não nos reserva surpresas nem tendências para extremismos", afirmou, sem comentar os outros candidatos.
À medida que a data se aproxima, os apoios são declarados por parte de várias figuras públicas. O antigo ministro do CDS, Pedro Mota Soares,
também está ao lado de Marques Mendes.