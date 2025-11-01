Presidenciais 2026. Durão Barroso declara apoio a Luís Marques Mendes

Durão Barroso e Marques Mendes partilham histórias da vida política desde o primeiro Governo de Cavaco Silva. Voltaram a cruzar-se nos dois anos em que Durão Barroso foi primeiro-ministro.



Agora, o antigo chefe de Governo apoia Marques Mendes na corrida presidencial.



"Foi meu ministro, competente e leal, e isso é que é muito importante. Sabermos que é alguém com experiência, que tem sabedoria política, sabe procurar equilíbrios, fazer consensos, não nos reserva surpresas nem tendências para extremismos", afirmou, sem comentar os outros candidatos.



À medida que a data se aproxima, os apoios são declarados por parte de várias figuras públicas. O antigo ministro do CDS, Pedro Mota Soares,

também está ao lado de Marques Mendes.