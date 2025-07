Presidenciais 2026. João Cotrim de Figueiredo disponível para ser candidato

(em atualização)





O antigo líder da Iniciativa Liberal anunciou este sábado durante a convenção do partido que está disponível para avançar com uma candidatura às eleições presidenciais de 2026.







No entanto, em declarações à RTP, indica que irá ainda "fazer uma série de contactos com outras entidades", algo que afirma só conseguir fazer "depois de a disponibilidade ser pública".João Cotrim de Figueiredo quer lançar uma candidatura "diferente" e que não seja "tão estritamente partidária", mas reconhece que é conotado com a Iniciativa Liberal por ter sido líder do partido.





O eurodeputado concorda ainda com a visão de Rui Rocha, que liderou a Iniciativa Liberal e será entretanto substituído. Considera que será positivo "acabar com os sebastianismos" que apontam a um regresso de Cotrim de Figueiredo à liderança do partido, uma vez que rejeita esta hipótese.