Presidenciais 2026. Os debates que ainda faltam na rádio e na televisão

Logo a 2 de janeiro, os oito candidatos apoiados por partidos com representação parlamentar vão debater em conjunto nas rádios Antena 1, Renascença, Observador e TSF.



O debate decorre entre as 9h30 e as 11h30 e será transmitido em direto a partir dos estúdios da RTP.



João Cotrim de Figueiredo, António Filipe, Catarina Martins, Henrique Gouveia e Melo, André Ventura, António José Seguro, Luís Marques Mendes e Jorge Pinto já se enfrentaram em confrontos diretos ao longo das últimas semanas, nos debates televisivos.



No dia 5 de janeiro, a Antena 1 coloca em debate os três restantes candidatos: Humberto Correia, André Pestana e Manuel João Vieira. O confronto é moderado por Natália Carvalho, editora de Política da Antena 1, entre as 10h00 e as 11h00.



Finalmente, a 6 de janeiro, a RTP junta os 11 candidatos que vão surgir no boletim de voto num debate único. Este debate será moderado por Carlos Daniel e decorre entre as 22h00 e as 00h40, com transmissão na RTP1 e na RTP Notícias.