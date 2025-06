Presidenciais 2026. Seguro apresenta candidatura a Belém que "não é partidária nem nunca será"

O antigo líder do PS apresentou este domingo, nas Caldas da Rainha, a candidatura à presidente da República. Vincou que não lidera "uma candidatura partidária" e que está longe dos "joguinhos de poder". António José Seguro apresentou num longo discurso as suas linhas orientadoras, considerando que uma revisão constitucional não é prioritária neste momento e defendendo que o chumbo de um Orçamento do Estado não é motivo automático para a dissolução da Assembleia da República.