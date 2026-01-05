Política
Presidenciais 2026
Presidenciais. André Pestana, Humberto Correia e Manuel João Vieira em debate
Os candidatos presidenciais André Pestana, Humberto Correia e Manuel João Vieira estiveram esta segunda-feira em debate na Antena 1. Os portugueses elegem o próximo chefe de Estado já no próximo dia 18 de janeiro.
(em atualização)
André Pestana foi o primeiro a intervir, frisando que quer “representar uma esquerda claramente diferente, mais democrática”.
“Quem me conhece sabe que eu sou claramente de esquerda, só que não me quero confundir com a esquerda que a maioria das pessoas associa, seja a esquerda do antigo bloco de leste, de regimes ditatoriais, seja a esquerda associada a governos do Partido Socialista”, explicou.
Questionado sobre o que seria diferente em Portugal se fosse presidente, respondeu que a sua candidatura é “a única que defende claramente acabar, por exemplo, com os subsídios milionários aos partidos políticos”.
O candidato exemplificou com o Chega, PS e PSD, que “todos os anos vão receber mais de cinco milhões de euros, sem contar com os milhões que já recebem para as suas campanhas eleitorais megalómanos” e sem contar com “salários e ajudas de custo”.
André Pestana insistiu que acabaria com “este país a duas velocidades, de ter cidadãos de primeira e de segunda”, e assegurou que “há condições e há dinheiro para que todos os que trabalham em Portugal possam trabalhar e viver em dignidade”.
Humberto Correia respondeu, por sua vez, que é “a pobreza de muitos portugueses” que o leva a candidatar-se a Belém. “A diferença que eu posso fazer é que eu conheço talvez melhor os problemas do povo português”, considerou.
“Porque eu estou na rua e estou em contacto com eles há mais de 20 anos”, afirmou o independente. “Comunico com as pessoas todos os dias, e o maior problema do povo português é a habitação. A minha missão é resolver o problema da habitação”.
O único caminho é, para este candidato, aumentar a habitação social. “O Estado tem de construir e alugar a preço acessível”, explicou, passando a defender que as rendas sejam proporcionais aos metros quadrados das casas.
Manuel João Vieira afirmou que “o país precisa de mais espontaneidade” e vincou que a sua inexperiência “é a mais alta qualificação para governar”.
“Acordo para as coisas com um olhar diferente cada dia. Acho que quando me demitisse teríamos uma verdadeira democracia, em que o presidente da Assembleia da República assumiria as minhas funções, conforme está estabelecido na legislação”, afirmou.
“É preciso uma nova atitude em relação ao país. O interior do país está a ser despovoado. Nós temos uma proposta que é a construção de Vieiropolis, uma construção no centro geodésico do país, que é uma cidade para um milhão de pessoas. Temos de deslocar a população que está toda no litoral”.
Presidente deve tomar partido em casos de injustiça?
André Pestana acredita que o chefe de Estado “tem de tomar partido” nos casos que interferem, por exemplo, com “as condições de trabalho, as condições de vida da maioria da população”.
“Ao contrário do que temos tido, eu não serei um presidente da República calado com medidas, por exemplo, que têm ocorrido nas últimas décadas e prejudicado a grande maioria da população”, assegurou, acusando Marcelo Rebelo de Sousa de ser cúmplice da reforma laboral do Governo de Luís Montenegro.
Humberto Correia considerou que “o presidente tem de estar ao lado dos portugueses e, sobretudo, ao lado de quem trabalha”.
“A melhor forma de combater a pobreza é incentivar os ricos a criar emprego”, mas “tem de haver um equilíbrio”, defendeu, acrescentando que a maioria dos portugueses não tem condições económicas para poder ir de férias ou investir em cultura. Manuel João Vieira vincou que a sátira “pode ser disruptiva” em relação ao “discurso formatado pelos mais diversos fatores políticos”. “Acho que essa disrupção é necessária neste momento”, asseverou.
Manuel João Vieira acredita que o presidente “deve fazer aquilo que a sua consciência lhe ditar”, sendo “ágil e elástico” e podendo indeferindo decretos e leis ou dissolver a Assembleia da República quando assim entender.
“Os poderes do presidente são para o presidente usar. Claro que não imoderadamente, não 'à maluca', mas eu sou por uma democracia hiperpluralista”, explicou.
