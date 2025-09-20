Presidenciais. António Filipe considera reunir todas as condições elencadas por Cavaco

Em declarações aos jornalistas durante a manifestação em Lisboa contra a reforma laboral, convocada pela CGTP-IN, António Filipe reagiu ao artigo de opinião publicado na sexta-feira no jornal Expresso por Aníbal Cavaco Silva, no qual enumera um conjunto de "qualificações específicas" que considera serem necessárias para se ser chefe de Estado.

O candidato presidencial, apoiado pelo PCP, disse não ter sido aluno de Aníbal Cavaco Silva nem identificar-se com a forma como exerceu os mandatos presidenciais, mas admitiu ter-se revisto no diagnóstico feito pelo ex-Presidente da República.

"Tendo em conta as três características que ele considera essenciais para um Presidente da República -- que é a experiência política, o conhecimento do funcionamento das instituições e a coragem política -- eu acho que reúno todos esses requisitos", afirmou António Filipe.

No artigo de opinião publicado no Expresso, Cavaco Silva desaconselha "quem quer que seja" a votar, nas próximas eleições presidenciais, "em candidatos que não sejam possuidores das qualificações específicas exigidas, independentemente dos predicados que possam ter noutros domínios".

O antigo Presidente da República deu a sua `receita`: "Respeito da Constituição e dos procedimentos da democracia, defesa da estabilidade política, isenção e independência em relação às diferentes forças partidárias e às tensões entre governo e oposição, sobriedade e não alimentar intrigas políticas em relação a quem quer que seja", falando "verdade aos portugueses".

"O respeito destas regras e procedimentos de bom-senso, verdadeiros pilares do exercício das funções de um qualquer digno Presidente, é condição necessária à sua atuação na defesa dos superiores interesses nacionais. Condição necessária mas não suficiente", lê-se.