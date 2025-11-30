Presidenciais. António Filipe e Cotrim Figueiredo discutem sobre quem apoiou mais governos

(em atualização)





O debate arranca com António Filipe a afirmar que os portugueses “querem um presidente que faça aquilo que lhe compete constitucionalmente, que é cumprir e fazer cumprir a constituição”.



Na opinião do candidato apoiado pelos comunistas, o presidente da República “tem iniciativa política e pode tomar iniciativas políticas no sentido de sensibilizar quem exerce o poder executivo para tomar certas medidas”.



“Esperam do Presidente alguém que aumente a sua magistratura de influência e intervenha junto do Governo”, acrescenta.



Em resposta, João Cotrim Figueiredo diz que os problemas que afetam os portugueses “são de cariz sobretudo executivo” e lembra que António Filipe viabilizou seis orçamentos, e durante esse período “a imigração era um tema e passou a ser um problema, a habitação era problema passou a ser uma crise, e a saúde que era uma crise passou a ser um caos”, sugerindo que esteve mais próximo das funções executivas do que estaria em Belém.



O antigo líder dos liberais considera que um presidente “deve ser interventivo”, mas garante que não vai para o Palácio de Belém “defender que as políticas devem ser liberais”.



António Filipe responde afirmando que Cotrim “apoiou mais governos” do que ele, apontando “funções executivas próximas de governos”. O candidato comunista acusa também o seu oponente de “apoiar claramente” a política do atual Governo, nomeadamente a proposta de reforma laboral.

Saúde em debate

Passando para o tema da Saúde, Cotrim Figueiredo diz que este é o "período da história em que mais cresceram os privados" e considera “irresponsável não atacar este problema na base”.



“Estamos a criar um sistema que alinha os interesses dos doentes com prestadores de saúde?”, questiona o candidato, alertando que os sistemas deveriam ser “beneficiados” por tratar melhor os doentes, desde logo através de “incentivos”.



“Se os incentivos estiverem alinhados, as coisas correrão certamente melhor”, considera.



António Filipe, por sua vez, diz que “o que se está a passar na saúde é o resultado de políticas neoliberais” no setor.





“Enquanto o SNS se vai degradando, vemos que temos mais hospitais privados do que hospitais públicos”, diz. “Portanto, está a dar-me razão”, interrompe Cotrim Figueiredo, ao que António Filipe responde que isso se deve “em grande parte à custa de custos públicos, designadamente à custa de convenções”.



“É preciso que haja um investimento claro no SNS, dando condições aos profissionais para que lá trabalhem”, defende.





“Os utentes do SNS devem poder optar pelo prestador de serviços que mais querem. Essa postura, que nunca houve no SNS, impede que o sistema tenha em si a capacidade de se autorregenerar e melhorar. Isto tem zero a ver com atitude liberal”, responde Cotrim Figueiredo.



