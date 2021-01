Presidenciais. Associação de Reformados e Pensionistas defende mesas de votos nos lares

A CNE está a pedir às Juntas de Freguesia que se organizem para levar os idosos às assembleias de voto.



Nas orientações, a Comissão Nacional de Eleições refere que os eleitores residentes nos Lares têm prioridade e é pedido para que as as deslocações aos locais de voto sejam concertadas através das Juntas para coincidirem com momentos de menor afluência às urnas.



Maria do Rosário Gama alerta para um grande abstenção porque as "pessoas não vão sair dos lares, com medo do frio e do contágio".