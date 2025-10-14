Presidenciais. Carneiro e César avançam com Seguro na Comissão Nacional do PS

A reunião da comissão política nacional está agendada para o próximo domingo e o anúncio deverá ser feito nessa altura pelo líder do partido e pelo presidente Carlos César.

À entrada para a reunião do grupo parlamentar do PS, o secretário-geral do PS disse que "não podia desmentir" as notícias que dão conta de que o partido vai fechar a decisão no final da semana.

No domingo, o órgão máximo entre congressos vai decidir sobre o apoio do PS nas Presidenciais de janeiro do próximo ano, sabendo-se que Carneiro tinha já remetido para das eleições autárquicas uma decisão sobre o escrutínio de janeiro.

António José Seguro, ex-secretário-geral do PS, anunciou a 3 de junho que seria candidato a Presidente da República, considerando que o país precisa "de mudança e esperança numa vida melhor".

"Decidi e anuncio hoje, no dia em que começa uma nova legislatura que vai exigir muito de todos nós: sou candidato a Presidente da República", sublinhava num vídeo publicado pela TVI/CNN.

c/ Lusa