Presidenciais. Catarina Martins candidata-se para ser "a presidente que cuida da democracia".

Catarina Martins garante que a sua candidatura "não se define por fronteiras partidárias" e "dialoga com todas as pessoas, de todos os caminhos da política empenhada na democracia e que não desista de um país melhor”.

Catarina Martins já tinha anunciado que seria candidata a Belém a 10 de setembro. As eleições presidenciais estão marcadas para 18 de janeiro de 2026.





A ex-coordenadora dos bloquistas concorre a Belém ao lado de Marques Mendes, Henrique Gouveia e Melo, António José Seguro, António Filipe e João Cotrim de Figueiredo.



“Apresento-me como candidata a presidente de Portugal com a minha vida e a minha experiência por inteiro. Aqui estou, como sou”, anunciou Catarina Martins, no Porto.“O meu compromisso é absoluto. Nesta candidatura haverá lugar para todas essas vozes”, acrescentou.