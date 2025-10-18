Política
Presidenciais. Catarina Martins candidata-se para ser "a presidente que cuida da democracia".
A ex-coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, apresentou este sábado a sua candidatura formal às eleições presidenciais de 2026. Catarina Martins garante que a sua candidatura "não se define por fronteiras partidárias" e que "haverá lugar para todas as vozes".
“Apresento-me como candidata a presidente de Portugal com a minha vida e a minha experiência por inteiro. Aqui estou, como sou”, anunciou Catarina Martins, no Porto.
A atual deputada europeia declarou que se candidata para ser a presidente “que cuida da democracia, que nos convoca em todas as idades e condições".
“O meu compromisso é absoluto. Nesta candidatura haverá lugar para todas essas vozes”, acrescentou.
Catarina Martins garante que a sua candidatura "não se define por fronteiras partidárias" e "dialoga com todas as pessoas, de todos os caminhos da política empenhada na democracia e que não desista de um país melhor”.
Catarina Martins já tinha anunciado que seria candidata a Belém a 10 de setembro. As eleições presidenciais estão marcadas para 18 de janeiro de 2026.
A ex-coordenadora dos bloquistas concorre a Belém ao lado de Marques Mendes, Henrique Gouveia e Melo, António José Seguro, António Filipe e João Cotrim de Figueiredo.
