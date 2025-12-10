Presidenciais. Catarina Martins e António Filipe contra o Governo e pacote laboral

O debate arrancou com o tema da greve geral marcada para esta quinta-feira e os dois candidatos a Belém mostraram estar do mesmo lado em relação a este ponto.

“Nenhum Governo responsável pode ficar indiferente perante uma manifestação desta dimensão”, disse, afirmando que se fosse presidente, “levaria ao limite os poderes presidenciais”.

“Esta greve geral é um sinal que o Governo tem de ter outra proposta em cima da mesa para ser negociada”, acrescentou.

Questionados sobre o objetivo de Luís Montenegro de aumentar o salário mínimo para 1600 euros, ambos consideram-no irrealista.



A ex-coordenadora do Bloco de Esquerda diz que o primeiro-ministro “está a gozar com as pessoas e é feio”. “Alguém acha que ele está a falar a verdade?”, questiona.



António Filipe concorda e diz que “um sinal claro de que ninguém leva isto é a sério é que confederações empresariais não protestarem”. “Nem eles acreditam nele”, afirmou.

Convergência à esquerda

António Filipe não critica Catarina Martins, que, lembra, tem toda a legitimidade para avançar para Belém, mas entende que a sua candidatura "não favorece a convergência".



Catarina Martins esclarece que se apresenta sabendo que tem apoios "para lá da sua origem política" e lembra que uma candidatura "pode ir para baixo e também pode ir para cima".





A ex-coordenadora do Bloco de Esquerda não quer antecipar cenários e prefere esperar pela campanha eleitoral.





António Filipe considera que "uma candidatura deve valer por si".

O papel do Presidente da República

Para Catarina Martins, um Presidente da República tem de ser a voz de quem está ao abandono e confessa que gostaria de ver um chefe de Estado que "fale menos dos jogos partidários e fale mais do país".





Questionada sobre se defende um Presidente menos interventivo, a candidata sugere que a postura de Marcelo Rebelo de Sousa "é a errada". Dissolver a Assembleia da Republica, por exemplo, só se estiver em causa "o Estado de Direito Democrático".





O candidato apoiado pelo PCP sublinha que a decisão de dissolver a Assembleia "não pode ser tomada de ânimo leve. A nossa Constituição é muito rica e isso deve ser levado a sério".

Guerra na Ucrânia

Passando à guerra na Ucrânia e a posição da Europa, António Filipe reiterou que “é completamente errado pensar que se chega à paz com o envio de armas”.



“Todas as oportunidades desde 2014 para haver uma solução de paz deveriam ter sido aproveitadas e não foram”, disse.



“Entre Putin e Zelensky venha o diabo e escolha”, disse o candidato apoiado pelos comunistas, afirmando que os presidentes da Ucrânia e da Rússia “são muito iguais, estamos perante elites corruptas”.



António Filipe lamentou ainda que haja “dois pesos e duas medidas” em relação à guerra na Ucrânia e ao conflito no Médio Oriente.



Catarina Martins também vê dois pesos e duas medidas, mas salienta que “independentemente do que se pense do Governo de Zelensky, a Ucrânia tem direito à sua soberania e tem o direito a defender-se”. “A invasão é injustificável”, sublinha.

A situação na Venezuela e Israel

António Filipe não tem dúvidas: "independentemente de quem esteja no poder na Venezuela, os interesses da comunidade portuguesa devem ser defendidos. Relativamente a María Corina Machado estamos de acordo, uma pessoa que quando soube que era Nobel da Paz foi ligar a Trump e a Netanyahu, está tudo dito".



Catarina Martins lamenta a escolha do Nobel da Paz e saúda "os músicos portugueses que anunciaram que não vão participar no festival da Eurovisão se Israel lá estiver".



A candidata a Belém pede ainda à RTP para "reavaliar a sua posição". Sobre essa matéria, António Filipe aplaudiu também a posição dos músicos.

Redes Sociais

António Filipe entende que este debate "faz todo o sentido", lembrando que é uma questão de cidadania".



Para Catarina Martins a utilização das redes até aos 16 anos tem desde logo a ver "com uma questão de saúde". "Está provado que as redes sociais têm um impacto muito negativo na saúde das crianças e dos jovens", disse.



Em relação ao discurso de ódio, a candidata rejeita "a falsa dicotomia em perder a privacidade dos cidadãos que utilizam redes sociais e desresponsabilizar as pessoas pelos crimes que se praticam nas redes".





A ex-cordenadora do Bloco de Esquerda avisa que não é preciso apertar na "vigilância individual sobre cada cidadão para conseguirmos responsabilizar as redes de comunicação pelos crimes que permitem que aconteçam".

António Filipe disse que espera que o Governo “olhe para a greve geral e retire esta proposta”, referindo-se à reforma laboral, que considera “um retrocesso profundo nos direitos dos trabalhadores”.Questionada também sobre a revisão laboral e se será “uma força de bloqueio”, Catarina Martins lembra que Mário Soares apoiou uma greve geral como presidente, em 1988, e que “deve ter sido por isso que Cavaco Silva lhe chamou força de bloqueio”.“Se força de bloqueio é quem defende os trabalhadores contra um Governo que lhes quer tirar os direitos, será, mas isso não é bloquear o país, isso é desbloquear o país”, asseverou.