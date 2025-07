Presidenciais. César lembra que PS "não manda no voto" de militantes ou eleitores

Foto: António Cotrim - Lusa

No final da reunião da Comissão Nacional do PS que decorreu em Lisboa, a primeira desde a eleição de José Luís Carneiro como secretário-geral do partido, Carlos César foi questionado pelos jornalistas sobre as eleições presidenciais do próximo ano.



“O Partido Socialista poderá ter uma posição formal - e é natural que a tenha - e a última Comissão Nacional desenhou essa possibilidade como a maior, de exprimir um apoio, mas o Partido Socialista não manda no voto dos seus militantes e muito menos no voto dos seus eleitores, terá apenas uma recomendação sobre essa matéria”, enfatizou.